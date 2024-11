Motoboy fica gravemente ferido após colisão na Vila Prado

Moto bateu violentamente na lateral do carro - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (8), um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um motoboy gravemente ferido na Avenida Grécia, próximo da UPA Vila Prado. A colisão ocorreu quando uma motorista, que havia saído de um velório, seguia pela Rua Benjamin Constant e, na Avenida Grécia não avistou a moto que vinha no sentido UPA e avançou o sinal de pare.

O motoboy colidiu fortemente contra a lateral do carro, sendo arremessado ao solo. Ele foi socorrido inicialmente por uma equipe do Samu da UPA, que acionou uma Unidade de Suporte Avançado (USA) para transferi-lo à Santa Casa, dada a gravidade dos ferimentos. A identidade e a idade da vítima ainda não foram divulgadas. As causas do acidente são desconhecidas.

