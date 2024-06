Motoboy é acusado de agredir companheira na Vila São Gabriel

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 23 anos acusa seu companheiro, um motoboy de 24 anos, de agressão. O fato teria ocorrido na madrugada de sábado, 1, em uma casa na Vila São Gabriel e o crime registrado segunda-feira, 3, na CPJ.

A vítima disse que tem união estável com o motoboy e já teria sido alvo de outras agressões, mas nunca registrou queixa-crime. Porém, no sábado, o acusado teria tentado “espreme-la” contra a parede após discussão e no mesmo dia, teria recebido um golpe de capacete nas costas. O crime foi registrado na DDM para posterior investigação.

