Triciclo é destruído por incêndio no Centro de São Carlos

Crédito: Gabriel Henrique

Um susto na manhã deste sábado (28) na rua Rui Barbosa. Um triciclo, por motivos ainda não esclarecidos, apresentou uma pane elétrica e teve início um incêndio.

Moradores da região tentaram controlar as chamas com os próprios meios, mas o fogo se alastrou rapidamente.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente chegou ao local para conter as chamas e evitar que o fogo se propagasse para outros veículos ou edificações. Felizmente, não houve feridos. As causas do incêndio estão sendo investigadas

