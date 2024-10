Moto produto de furto é recuperada pela PM

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 13h12

07 Out 2024 - 13h12 Por Marcos Escrivani

Moto foi devolvida ao proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Um moto, produto de furto ocorrido na noite deste domingo, 6, na rua 9 de Julho, em frente ao CDCC, foi recuperada pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, 7.

A PM recebeu denúncia anônima de que a moto estaria parada na Avenida Comendador Alfredo Maffei esquina com a mesma 9 de Julho. No local, os policiais pesquisaram e constataram ser ela furtada. A moto estaria com o miolo de ignição danificado. O veículo foi encaminhado à CPJ e posteriormente restituído ao dono.

