Moto furtada é localizada com adolescentes no Jardim Gonzaga

Uma motocicleta que havia sido furtada no dia 23 de julho deste ano, na Rua Treze de Maio, no Centro, foi localizada no final da tarde deste domingo (04), no Jardim Gonzaga.

Equipes da ROCAM e da Força Tática realizavam saturação pelo bairro, quando depararam-se com a Strada vermelha, sem placas, ocupada por duas pessoas, transitando pela Avenida Maranhão.

Eles deram ordem de parada, mas esta não foi obedecida, sendo necessário iniciar um acompanhamento, que terminou na Travessa Sete, onde a moto foi abordada.

Os policiais verificaram que os dois ocupantes da moto eram menores de idade e através da numeração do chassi, constataram que a moto era produto de furto, sendo apreendida.

Os adolescentes foram conduzidos ao CPJ e liberados aos seus responsáveis.

