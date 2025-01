Moto furtada é encontrada abandonada em matagal no Jockey Club

Compartilhar no facebook

Moto furtada foi recuperada - Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta furtada no último dia 18, no bairro Paulistano, em São Carlos, foi encontrada na manhã desta terça-feira (21) em um matagal no Jockey Club.

A vítima recebeu a informação de um conhecido de que sua moto estaria abandonada no local. Ele acionou um amigo e, juntos, foram até o ponto indicado, onde localizaram o veículo escondido no meio do mato, parcialmente coberto por folhas.

A moto, que havia sido furtada em frente ao local de trabalho da vítima, estava sem o farol, a placa e os retrovisores. Após a recuperação, a motocicleta foi colocada em um veículo utilitário e conduzida ao plantão policial para a formalização da ocorrência e baixa no registro de furto.

