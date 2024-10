Moto e carro são aprendidos pela PM na Vila Celina

Compartilhar no facebook

30 Out 2024 - 10h04

30 Out 2024 - 10h04 Por Marcos Escrivani

Por pendências administrativas, moto foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Após denúncias anônimas de que em uma praça haviam três homens em atitudes suspeitas, bem como duas motos e um carro, policiais militares apreenderam um adolescente e dois veículos por volta das 23h45 desta terça-feira, 29, na rua D. Helder Câmara, na Vila Celina.

Durante a averiguação, dois suspeitos conseguiram fugir, mas um adolescente de 15 anos foi detido e questionado sobre o encontro, não soube explicar o motivo. Com ele foi encontrada a chave de um Fiat, que estava na praça. Ao analisar a documentação do carro, constou pendências administrativas, bem como de uma Twister. Ambos foram recolhidos ao pátio municipal. Já o adolescente foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

