Moto de origem suspeita é apreendida pela PM

De origem suspeita, moto foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto de origem suspeita foi apreendida na noite desta quinta-feira, 5, pela Polícia Militar.

O veículo estava estacionado na rua William Sallum, no Jardim Santa Angelina e policiais militares do Rádio Patrulhamento chegaram até ela após denúncia anônima. Os PMs tentaram pesquisar a origem, porém a placa seria artesanal e as numerações do chassi e motor estariam raspadas. A moto foi encaminhada à CPJ e posteriormente recolhida ao pátio municipal, onde passará por perícia.

