Morre homem que sofreu acidente com bicicleta motorizada no Centro

Crédito: Lourival Izaque

O homem que sofreu um acidente com uma bicicleta elétrica na tarde deste domingo, no centro de São Carlos não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa.

O SCA apurou a vítima não não foi identificada por familiares.

De acordo com informações, o homem conduzia uma bicicleta motorizada pela avenida Comendador Alfredo Maffei, no sentido Sesc/Centro e passou no sinal vermelho, sendo atingido por um Corsa branco.

Ele sofreu ferimentos graves principalmente na região da cabeça e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

