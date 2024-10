Morre homem que foi baleado no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

06 Out 2024 - 06h47

06 Out 2024 - 06h47 Por Da redação

Devivid foi morto a tiros - Crédito: Maycon Maximino

O homem que foi baleado na noite deste sábado (5) não resistiu aos ferimentos e faleceu. Dois suspeitos foram preso pela Polícia Militar.

O caso teve início com uma denúncia de disparos de arma de fogo no bairro Cidade Aracy II. Ao chegarem ao local, os policiais militares foram informados de que a vítima, identificada como Deivid Andrade dos Santos, havia sido socorrida para a UPA Aracy. Enquanto se dirigia ao hospital, a equipe recebeu outra denúncia de que um homem armado havia invadido uma residência na Rua Catharina Conceição Ferrazini Crnkowise, no bairro Planalto Verde.

No imóvel, os policiais encontraram Y.O.M., que se entregou e jogou um revólver calibre 38 no chão. Em depoimento, ele alegou ter disparado contra Deivid, conhecido como Deivinho, em legítima defesa, após ser atacado por ele e por A.L.S., que estavam em um veículo Ônix. Segundo Y.O.M., A.L.S. teria efetuado seis disparos contra ele, o que o motivou a fugir do local.

As equipes policiais se deslocaram até a UPA Aracy para colher mais informações sobre o caso e, ao chegar ao local, localizaram o veículo Ônix e A.L.S. nas proximidades. O segundo suspeito também foi preso.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado de plantão, Dr. Reinaldo Lopes Machado, ratificou a prisão em flagrante da dupla que permanece à disposição da Justiça.

