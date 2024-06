Moradores de Ribeirão Preto são assaltados em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois idosos, de 66 anos e 68 anos foram vítimas de um assalto, ocorrido por volta das 16h45 desta quinta-feira, 20, na rua Pedro de Paula, no Cidade Aracy.

Uma das vítimas relatou que viu no Facebook a venda de um carro e tratou com uma mulher vir conhecê-lo e comprá-lo. Após combinar com a desconhecida, convidou um amigo e vieram de Ribeirão Preto para São Carlos e ao chegar no local combinado, ambos foram abordados por três desconhecidos (um dos comparsas ficou mais distante) e um deles estaria armado com um facão.

Mediante ameaças de morte, as vítimas entregaram dois celulares, carteira com documentos, a importância de R$ 10.750,00, além do HB20 preto (placas EJX9H23) onde viajaram até São Carlos. Após o crime, os bandidos fugiram e a Policia Militar acionada, porém ninguém foi detido. O crime foi registrado na CPJ.

