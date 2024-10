Menor de 16 anos assalta motorista de aplicativo em Ibaté e é detido em São Carlos

Carro roubado e a réplica no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

Um caso de roubo contra um motorista de aplicativo movimentou as forças policiais de Ibaté e São Carlos na noite desta quarta-feira (2).

O motorista de aplicativo de 49 anos foi abordado por um passageiro menor de 16 anos, após solicitar uma corrida no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Durante o trajeto, o adolescente anunciou o assalto e obrigou a vítima a adentrar em uma estrada de terra próxima ao local onde ocorrem rodeios, deixando-o abandonado em seguida. O veículo, um carro de locadora equipado com rastreador, foi levado pelo assaltante.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pelo veículo roubado. Com as informações do rastreador, as equipes conseguiram rastrear o carro até a Avenida José Antônio MigliatoSão Carlos. Após uma perseguição de cerca de 25 minutos, o menor foi abordado na Rua José Francisco Bicalito, no bairro Aracy 2.

O adolescente foi detido com uma réplica da arma utilizada no assalto e conduzido ao Plantão Policial. Segundo informações preliminares, ele teria sido liberado após a apresentação de sua mãe.

A vítima, apesar do susto, não sofreu ferimentos físicos e o veículo foi recuperado sem danos.

