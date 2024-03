Menino de 2 anos que se afogou em piscina perde a vida após uma semana internado no HU-UFSCar

Crédito: arquivo pessoal

Mais uma morte de uma criança em decorrência de afogamento em piscina foi registrada pela Polícia Civil de São Carlos, entretanto, o menino é da cidade de Pirassununga onde ocorreu a tragédia, mas estava internado no Hospital Universitário (HU-UFSCar).

Segundo a reportagem do SCA apurou, na última quinta-feira (21), o pequeno Gabriel Henrique Andreoli Jeronimo, 2 anos e cinco meses, dormia acompanhado da mãe na casa da família, no Jardim Ferrarezi, em Pirassununga. Por volta das 2h15 a mãe acordou e percebeu que o filho não estava na cama. Ao sair para procurá-lo, o encontrou dentro da piscina, desacordado.

A própria mãe iniciou as manobras de ressuscitação no filho e acionou o SAMU, que esteve no local e prestou os atendimentos à criança ainda no local, sendo entubada.

Gabriel foi atendido na Santa Casa da cidade, porém devido a gravidade do seu estado de saúde, foi transferido para o HU-UFSCar, onde permaneceu internado até ontem, quando os médicos constataram a morte cerebral do garoto.

A tia de Gabriel compareceu no Plantão Policial de São Carlos para registrar a morte do sobrinho. Após os procedimentos cabíveis, o corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O enterro deve ocorrer ainda quinta-feira, no cemitério municipal de Pirassununga.

