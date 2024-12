Membro de facção criminosa é preso no Centro

Compartilhar no facebook

Infrator foi abordado pelos PMs da Força Tática

Equipe do Tático Comando, em patrulhamento de Força Tática, prendeu um homem de 34 anos, na tarde desta terça-feira (03). O indivíduo, com histórico criminal extenso, possuía um Mandado de Prisão ativo pelo Art. 342 do Código Penal (falso testemunho).

O acusado, que já respondeu por crimes como homicídio (Art. 121), furto (Art. 155) e roubo (Art. 157) foi abordado pela equipe na Rua General Osório. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, ao verificarem sua identidade, os policiais confirmaram o mandado de prisão em aberto.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. Durante o procedimento, o acusado confessou ser membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

