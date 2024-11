Mais nove pessoas procuram a Polícia para registrar furto de celulares na TUSCA

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Os punguistas fizeram a festa e furtaram pelo menos, nove celulares durante a realização da Taça Universitária de São Carlos (Tusca), que teve início na quinta-feira, 14, e terminou neste domingo, 17.

As vítimas, estudantes com idade entre 20 e 33 anos, tiveram em comum o local do crime: a Arena Tusca, no Distrito Industrial Miguel Abdelnur (ou em suas imediações). O “modus operandi” dos criminosos, também foram similares, ao aproveitarem-se da distração das vítimas e levarem os aparelhos que estavam em seus bolsos. Todos os crimes foram registrados em boletins de ocorrência na CPJ.

Leia Também