Mais cinco câmeras de monitoramento são incorporadas ao sistema da GM

Crédito: Divulgação

Foi entregue na manhã desta quarta-feira (17/07), mais uma expansão do sistema de monitoramento de câmeras da cidade, desta vez, mais 5 câmeras foram integradas, 1 Speed Dome de 45x, que possui zoom óptico, se movimenta por 360° e é controlada de forma remota pelo CCO (Centro de Controle Operacional) da Guarda Municipal e mais 4 câmeras leitoras de placas, que já estão monitorando a região do Jockey Club e Vilagge Damha.



Todas as câmeras estão interligadas ao sistema SINESP do Ministério da Justiça e também ao DETECTA que é o sistema estadual de identificação de placas, e foram adquiridas com recursos de emenda parlamentar municipal.



Segundo o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, essas câmeras fazem parte do projeto Muralha Paulista, do cinturão de segurança da cidade e vão possibilitar a expansão para Água Vermelha, Santa Eudóxia e para a área rural.

“Todo veículo que entrar na cidade vai ser identificado, todas as placas são fotografadas e consultadas, essas ações fazem da Guarda Municipal uma grande parceira do Estado e da União em Segurança Pública. É mais um local de entrada da cidade agora monitorado, uma região com comércios e que vai possibilitar a expansão do sistema para o Varjão, Água Vermelha e Santa Eudóxia, que estão em fase de instalação”.



Michel Yabuki, comandante da Guarda Municipal, destaca a importância de se fechar todos os corredores da cidade. “O cerco virtual na cidade está sendo implantado, nesse local temos uma grande área de condomínios com grande poder aquisitivo e isso atrai o olhar da criminalidade, então é importante que as forças de segurança tenham as informações sobre os veículos que circulam nessa área para fazer uma triagem em um eventual crime”.

Evandro Mione, diretor do setor de tecnologia da SSP, explica que são câmeras com inteligência embarcada, mais nítidas e que ocupam menos espaço nos servidores, possibilitando uma identificação precisa do veículo, da cor, modelo, em uma possível investigação.



São Carlos possui 120 câmeras somente de monitoramento, sem contar as instaladas nas escolas e em outros prédios públicos, totalizando mais de 1.000 câmeras de monitoramento interligadas ao Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal.

