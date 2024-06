Mãe de jovem assassinado fica em estado grave após atear fogo no próprio corpo

SIGA O SCA NO

Movimentação no local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 34 anos sofreu queimaduras graves após ter ateado fogo no próprio corpo na tarde desta quarta-feira (5), no Varjão.

O SCA esteve no local e apurou que o marido chegou em casa e ao não encontrá-la, saiu para procurá-la, encontrando a mulher na entrada do bairro.

Ao vê-lo, ela saiu correndo e com uma garrafa espalhou um líquido inflamável pelo corpo e em seguida ateou fogo.

O marido tentou apagar as chamas, mas a mulher teve ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local, contudo, devido a gravidade do caso, foi necessária a presença da Unidade de Suporte Avançado (USA), que encaminhou a vítima até a Santa Casa.

Segundo informações, a mulher é mãe de um jovem que foi morto a facadas no mês passado em Ribeirão Bonito. (Relembre o caso).

Como ajudar e prevenir o suicídio

Quando se suspeita que alguém pode estar com pensamentos suicidas, o mais importante é demostrar amor e empatia por essa pessoa, tentando entender o que está acontecendo e quais os sentimentos associados. Por isso, não se deve ter medo de perguntar para a pessoa se ela está se sentindo triste, deprimida e, até se está pensando em suicídio.

Depois, deve-se procurar ajuda de um profissional qualificado, como um psicólogo ou psiquiatra, para tentar mostrar à pessoa que existem outras soluções para o seu problema, que não o suicídio. Uma boa opção é ligar para o Centro de Valorização da Vida, ligando para o número 188, que se encontra disponível 24 horas por dia.

As tentativas de suicídio são, na maioria das vezes, impulsivas e, por isso, para prevenir uma tentativa de suicídio também se deve retirar todo o material que possa ser utilizado para se suicidar, como armas, comprimidos ou facas, dos locais onde essa pessoa passa mais tempo. Isto evita comportamentos de impulsividade, fazendo com que se tenha mais tempo para pensar numa solução menos agressiva para os problemas.

