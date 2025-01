Lojas do Shopping Iguatemi são alvo de furto

Shopping Iguatemi - Crédito: Google Maps

Na noite do último sábado (4), por volta das 23h15, após o fechamento do Shopping Iguatemi, um criminoso invadiu uma das lojas do local utilizando o toldo de acesso interno e realizou um furto. O autor subtraiu objetos do caixa e do cofre da loja, causando prejuízo à empresa.

A situação foi descoberta no domingo pela manhã, às 6h. O estabelecimento conta com sistema interno de câmeras, que registrou o crime até o momento em que o autor alterou a posição de uma das câmeras.

Segundo informações, o criminoso teria se escondido no banheiro até o fechamento do estabelecimento para realizar a ação. Além disso, ele também furtou outro comércio dentro do shopping, uma lanchonete, que teve R$ 800 furtados.

O caso será apurado pela Polícia Civil..

