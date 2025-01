Locação de betoneira vira caso de polícia em São Carlos

Compartilhar no facebook

Apropriada indevidamente, betoneira foi apreendida na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

A locação de uma betoneira virou caso de polícia em São Carlos e envolveu três pessoas. Um boletim de ocorrência de apropriação indébita foi registrado na CPJ nesta segunda-feira, 27.

Segundo consta no documento policial, um homem de 54 anos passou em frente a uma obra na rua 17, no Jardim Embaré, por volta das 16h30 e constatou que uma betoneira de sua propriedade e teria sido alvo de um possível furto em 2023.

A betoneira teria sido locada para um homem de 41 anos que não teria devolvido. A vítima relata que corre na justiça de Ibaté um processo.

Nesta segunda, ao ver a betoneira entrou em contato com uma pessoa que seria a responsável pelo equipamento, de 35 anos que foi ao local para se explicar e disse que teria recebido do suspeito de 41 anos a betoneira, sem motor, como forma de pagamento no final de 2023.

A Polícia Militar foi acionada e o caso foi parar na CPJ. A betoneira foi apreendida.

