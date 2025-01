Leiturista é atacado por vários cães na área rural de São Carlos

Vítima sofreu vários ferimentos - Crédito: SCA

Um leiturista de 32 anos, que trabalha para uma empresa que presta serviços terceirizado á Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), na tarde da última segunda-feira (20), foi vítima de um ataque de cães místico com a raça Pitibull, na área rural de São Carlos.

Ouvido pela reportagem o leiturista disse que conseguiu se manter em pé, o que teria ajudado salvar sua vida. Ainda segundo ele, o auxílio da proprietária dos animais foi de fundamental importância.

ALERTA

Ele faz um alerta e pede para que proprietários de imóveis fiquem mais atentos, pois não só leituristas de Luz e Água, passam por estes perigos, mas, coletores de lixos, entregadores de produtos diversos e até mesmo pessoas idosas e crianças muitas vezes são colocadas em risco. Ele que trabalha por toda cidade e na área rural, diz que é comum encontrar cachorros de grandes portes soltos nas ruas de São Carlos, que o perigo é constante para todos, até mesmo motociclistas que são outras vítimas dos animais, que não têm culpa e sim o proprietário que não cuida do animal como deveria.

ATAQUE

Segundo apurado, na tarde de segunda-feira, por volta das 14h30, o leiturista foi com o veículo fazer a checagem e leitura do medidor de energia, em um sítio, localizado na SP 215 – rodovia Dr. Paulo Lauro ainda em São Carlos e chegando na porteira, chamou pela proprietária do local, pois atendido, foi quando, estando a cerca de 30 metros do poste que estaria instalado o medidor de energia, resolveu entrar para fazer a rápida checagem e leitura do equipamento, porém não sabia da existência de animais. Quatro cães mestiços da raça Pitbull, ficariam soltos na propriedade e até mesmo fora da porteira e ao se aproximar do poste, foi atacado de uma só vez pelos quatros cães. Ele disse, que um dos cães, chegou a pular sobre ele para derrubá-lo, porém ele conseguiu se manter em pé. Os animais provocaram muitos ferimentos em suas duas pernas, através de mordidas profundas, deixando além de ferimentos, muitas dores e com forte sangramento.

DIFICULDADES PARA CAMINHAR

Somente no final da tarde de terça-feira (22), quando conseguiu colocar os pés no chão e voltar a caminhar, mesmo com dificuldades ele foi encaminhado á Polícia Civil, onde foi ouvido e deu detalhes do ataque, O caso foi registrado como “Omissão cautela na guarda/condução de animais”. A proprietária do sítio deverá ser intimada para dar sua versão sobre os fatos para que a Polícia Civil conclua as apurações e responsabilidades.

