Ladrão provoca prejuízo de R$ 7 mil em estabelecimento comercial na Vila Costa do Sol

Uma loja de móveis localizada na rua Miguel Giometti, Vila Costa do Sol, foi invadida por um ladrão na madrugada desta quarta-feira. Uma câmera de segurança registrou o crime.

Segundo o proprietário, após quebrar o vidro, o bandido subtraiu celular, rádio, monitor de computador, além de outros pequenos objetos, causando um prejuízo de cerca de R$ 7 mil.

O dono do estabelecimento pede reforço no policiamento na região, pois segundo ele, é comum a presença de individuos suspeitos pelas ruas do bairro.

