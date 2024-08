Acidente grave deixa duas jovens feridas em São Carlos

SIGA O SCA NO

Carro ficou com a frente destruída e arrastou a moto por 20 metros - Crédito: Maycon Maximino

Um violento acidente entre um carro e uma moto foi registrado no final da noite desta quarta-feira, 7, no Jardim Munique, em São Carlos. O fato aconteceu por volta das 23h30 e deixou duas jovens com ferimentos graves.

Segundo informações, a piloto da moto de 20 anos que estava acompanhada de uma garupa 18 anos seguia pela rua Monsenhor Romeu Tortorelli e no cruzamento com a rua Antônio Trufino, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e foram atingidas por um Fox que transitava pela preferencial.

Com o violento impacto a moto foi arrastada por aproximadamente 20 metros e a frente do carro ficou bastante danificada. As duas jovens foram arremessadas à distância.

A piloto sofreu fratura no fêmur e a garupa um profundo corte em uma das pernas. Ambas sofreram ainda escoriações pelo corpo e foram socorridas pelo SAMU e pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

