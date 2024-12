Jovem sofre extorsão e ameaças após enviar fotos íntimas pelo whatsapp

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Freepik

Um jovem de 19 anos passou a ser extorquido e ameaçado após enviar fotos íntimas para uma pessoa desconhecida, via whatsapp.

A vítima instalou um aplicativo de bate-papo em seu celular e começou a conversar com uma pessoa, primeiro por esse aplicativo e depois pelo whatsapp, em um número internacional, por onde acabou enviando fotos íntimas suas e quase imediatamente após fazer isso, passaram a solicitar que fizesse transferências pix, caso contrário, as fotos seria divulgadas e enviadas aos seus contatos do Instagram.

Ele chegou a fazer uma transferência no valor de R$50,00, mas depois solicitou o extorno e registrou um boletim de ocorrência.

Leia Também