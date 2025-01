Jovem morre ao ficar preso em janela de cozinha em São Carlos

Compartilhar no facebook

Jovem de 23 anos morreu pendurado em uma janela em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Uma morte trágica teve um jovem de 23 anos na tarde desta terça-feira, 7, em uma casa no Jardim São João Batista, em São Carlos.

A reportagem apurou junto a familiares que a vítima residiria com a mãe e teria surtos psicóticos. Nesta terça, a mãe, ao sair de casa, deixou o jovem no interior da moradia e ele, ao tentar sair, para ter acesso a janela da cozinha, colocou uma cadeira. Ele chegou a passar os dois pés, parte do corpo e quando chegou o pescoço, teria ficado enroscado e ficou pendurado por um bom tempo, vindo a falecer.

Familiares quando retornaram a moradia, viram a vítima desfalecida e acionaram o SAMU e os socorristas atestaram a morte. Policiais militares e civis foram acionados, bem como a Perícia Técnica. Uma funerária encaminhou o corpo da vítima ao IML para apurar a causa da morte.

