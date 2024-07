Jovem é preso após tentativa de furto em imóvel no Centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um jovem de 21 anos foi preso após uma tentativa de furto, neste sábado (21), na Rua Jesuíno de Arruda, no Centro.

A Polícia Militar foi acionada no imóvel, que funciona como depósito e escritório de uma empresa, onde um funcionário da empresa responsável pela segurança do local, contou que foi acionado pela central de monitoramento para ir até lá, pois havia risco de invasão, e quando chegou, encontrou a cerca elétrica danificada e o autor na garagem.

Ele disse para o acusado não se mexer, mas este pulou a grade para fora e fugiu correndo, sendo acompanhado pelo segurança, que conseguiu alcançá-lo e na tentativa de detê-lo, entraram em luta corporal.

Populares e comerciantes que presenciaram o ocorrido, foram em auxílio do segurança e conseguiram deter o autor, que acabou se ferindo na cabeça e nos braços.

A Polícia Militar foi acionada, prendeu o acusado e o conduziu ao plantão policial, onde ele disse que é usuário de drogas e que não se lembrava de nada, apenas estava com dores nos braços.

O proprietário do imóvel foi informado sobre a tentativa de furto e esteve no local, verificando que apesar dos danos no sistema de segurança, nada foi levado.

Leia Também