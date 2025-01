Jovem é detido após agredir pai e ameaçar madrasta na Vila Carmem

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Guarda Municipal -

Um jovem de 20 anos foi detido por guardas municipais por volta das 2h40 desta quinta-feira, 9, acusado de agredir o pai, de 44 anos e ameaçar a madrasta de 41 anos, na Vila Carmem, em São Carlos.

GMs patrulhavam o bairro quando foram informados por populares sobre uma confusão em frente a uma moradia e no endereço visualizaram o casal e o acusado, que estaria alterado.

Após questionamentos, apuraram que o jovem teria agredido o pai com uma vassoura e ameaçado a madrasta. A PM chegou a ser acionada durante este incidente e controlou a situação.

Porém, horas depois, o acusado, dentro da casa, teria se armado com uma faca e ameaçado ambos. Não satisfeito, se apossou do Corsa da família e teria dirigido de maneira perigosa em ruas do bairro, chegando a estourar um dos pneus.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

Leia Também