Jovem de 26 anos colide carro contra poste ao desviar de moto

28 Out 2024 - 19h14

28 Out 2024 - 19h14 Por Da redação

Local do acidente - Crédito: Maycon Msximino

Na uma jovem de 26 anos sofreu um acidente ao colidir seu veículo contra um poste na Avenida Bruno Ruggiero, em frente ao posto Delta, na noite desta segunda-feira (28).

Ela conduzia o Fiat Palio no sentido UPA Shopping, e em uma curva, um motociclista cruzou sua frente inesperadamente. Na tentativa de evitar a colisão, a condutora freou bruscamente, o que fez com que o carro rodasse e colidisse lateralmente com o poste.

A jovem foi prontamente socorrida pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa com trauma na cabeça, causado pelo impacto.

