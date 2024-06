Incêndio consome quitinetes em estado de abandono no Cruzeiro do Sul

Corpo de Bombeiros em ação: combatentes dizimaram as chamas - Crédito: Maycon Maximino

Quitinetes localizadas na rua Paraná, no Jardim Cruzeiro do Sul, próximas a entrada do campo de futebol denominado “João Ratti”, foram consumidas pelo fogo na manhã desta sexta-feira, 14. De acordo com vizinhos, os imóveis seriam frequentados por moradores em situação de rua. Mas ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e informações preliminares dariam conta que poderia haver vítimas. No local, membros da corporação constataram somente danos materiais. O Corpo de Bombeiros enviou para o local dois auto bombas e uma unidade resgate.

