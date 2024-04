SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (30), na rua Alberto Catani, Jardim Hikare.

Quando as equipes chegaram não havia ninguém no imóvel, apenas um gatinho que foi resgatado com vida pelos bombeiros.

O fogo foi combatido rapidamente e até o momento não foi possível saber as causas do incêndio.

