Idosa tem mal súbito e colide carro em motos e poste na rua Aquidaban

Carro chegou a colidir em um poste: motorista teve mal súbito - Crédito: Maycon Maximino

Uma idosa de 68 anos, após um mal súbito, se envolveu em um acidente de trânsito na rua Aquidaban, na região da praça Christiano Altenfelder (Praça XV), na tarde desta quarta-feira, 11.

Testemunhas afirmam que ela dirigia seu carro quando teria tido o mal-estar e chegou a dirigir por aproximadamente 100 metros. Colidiu em uma Biz e uma CG que estavam estacionadas. Em seguida seu carro subiu na calçada e colidiu em um poste quase na esquina com a Avenida Dr. Carlos Botelho. Ela chegou a bater a cabeça no para-brisas do carro.

Um integrante do Corpo de Bombeiros que passava pelo local deu os primeiros atendimentos. Porém a vítima solicitou a presença do filho e dispensou atendimento médico.

