Hóspede de hotel é encontrado morto em São Carlos; polícia investiga

Equipe do Samu chegando ao hotel - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 50 anos, identificado como Marcelo Antônio Silva, hóspede de um hotel no centro de São Carlos, foi encontrado morto em seu quarto na manhã desta quinta-feira (29). Segundo informações preliminares, a vítima estava hospedada no local há aproximadamente uma semana e não era vista desde terça-feira.

A descoberta do corpo ocorreu após funcionários do hotel notarem a ausência do hóspede e decidirem verificar o quarto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas o homem já estava sem vida. A Polícia Militar esteve no local e solicitou a perícia da Polícia Científica para realizar e perícia.

Leia Também