Homens protagonizam briga na avenida São Carlos; veja vídeo

SIGA O SCA NO

Um vídeo mostra uma briga entre dois homens na tarde desta quinta-feira (1), na avenida São Carlos, em frente a Praça do Mercadão. Nas imagens, é possível ver os envolvidos discutindo de forma acalorada, aparentando que ambos estariam sob o efeito de substâncias entorpecentes.

A discussão rapidamente se transformou em uma briga física, com os envolvidos trocando socos no meio da avenida. A confusão só foi interrompida com a chegada de um terceiro indivíduo.

Não há informações se a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Os motivos do conflito são desconhecidos.

Leia Também