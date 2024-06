Homem quebra as duas pernas ao tentar fugir da Polícia Civil no Jardim Medeiros

DIG/DISE - Crédito: divulgação

Um homem de 46 anos quebrou as duas pernas ao tentar fugir da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (27), na rua João Mascarim, Jardim Medeiros, em São Carlos. Segundo informações, havia contra ele um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da cidade de Pontal, na região de Ribeirão Preto.

Os policiais da DIG de Sertãozinho, juntamente com policiais civis de São Carlos, chegaram no imóvel por volta das 6h para cumprir o mandado e o acusado ao perceber a presença da polícia tentou pular o muro, mas acabou caindo e fraturou as duas pernas. Imediatamente foi acionado o SAMU e o homem foi encaminhado para a Santa Casa, onde permaneceu internado sob escolta policial. Três celulares foram apreendidos na casa do suspeito.

