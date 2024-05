Homem que esfaqueou ex-companheira na frente da filha de 10 anos é condenado pelo Tribunal do Júri

Fórum Criminal de São Carlos - Crédito: divulgação

Um homem de 39 anos, que em junho do ano passado tentou matar a ex-companheira a facadas no bairro Cidade Aracy, foi julgado nesta terça-feira (30), no Fórum Criminal de São Carlos. Ele foi condenado a uma pena de 1 ano de reclusão no regime aberto por ser réu primário.

Os jurados acolheram a tese desclassificatória sustentada pela defesa em plenário da desistência voluntária do réu em concluir o desejo de matar a vítima.

Desta forma, houve a desclassificação do crime incialmente de tentativa de homicídio para o de lesão corporal.

O CRIME

O caso ocorreu na rua Basílio Joaquim. Quando a PM chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida até a UPA do bairro por populares.

O crime foi presenciado pela filha da mulher de 10 anos.

O acusado tentou alegar legitima defesa, informando que a vítima teria se armado com uma faca para tentar atingi-lo, mas não conseguiu provar tal situação perante ao juíz.

