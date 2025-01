Homem leva facada na barriga no Santa Angelina

Compartilhar no facebook

Viaturas no local - Crédito: Maycon Maximiino

Na noite desta segunda-feira (6) um homem foi encontrado caído na rua Miguel Petrucelli, próximo à região da USP 2, no bairro Santa Egelina. Ele apresentava um ferimento por arma branca na região do abdômen.

Segundo informações preliminares, o homem, que seria usuário de drogas, não conseguiu fornecer detalhes sobre a autoria ou as circunstâncias do ataque. Vizinhos o localizaram caído na via e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa da cidade, onde recebeu atendimento médico.

