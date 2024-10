Homem furta bicicleta e assalta advogado no Centro

SIGA O SCA NO

04 Out 2024 - 22h54

04 Out 2024 - 22h54 Por Erika

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 42 anos foi preso nesta noite de sexta-feira (04), no Centro, após cometer um furto e um roubo.

De acordo com informações, o acusado furtou uma bicicleta no estacionamento de uma academia, na Avenida São Carlos, depois foi até um escritório de advocacia, na Rua Dona Alexandrina, entrou e anunciou o roubo, armado com uma faca.

Ele roubou o celular e os documentos do advogado, que tentou pegar um revólver calibre 38 que tinha escondido, porém o ladrão percebeu, eles entraram em luta corporal e o autor do roubo conseguiu fugir, levando também a arma.

A vítima comunicou o roubo à Polícia Militar e uma equipe ROCAM realizou um patrulhamento, avistando a bicicleta furtada em frente a um bar, onde o autor do roubo foi localizado.

A arma de fogo e a faca foram encontrados na cintura do acusado, e a carteira com os documentos, em sua bolsa. Apenas o celular não foi localizado.

O objetos foram devolvidos e o acusado, que já possui passagens policiais, foi detido, conduzido ao CPJ e permaneceu à disposição da Justiça.

