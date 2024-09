Homem foge em moto, após descumprir medida protetiva

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 29 anos é acusado de descumprir medida protetiva. Ele, porém, conseguiu a fuga em uma moto antes da chegada de guardas municipais. O caso teria ocorrido na manhã deste domingo, 1, na vila Nery.

A vítima, de 42 anos, relatou aos GMs que estava acompanhada do filho quando o ex-companheiro chegou em uma moto e teria feito ameaças e retirou uma mochila que estava em suas costas. Assustada, correu para dentro de um estabelecimento comercial onde pediu por socorro. O filho, teria conseguido ficar com a mochila do acusado que fugiu em seguida.

Os GMs apuraram que dentro da mochila havia pertences pessoais do acusado, bem como um facão. Os objetos foram apreendidos na CPJ e o acusado fugiu.

