Homem é socorrido em estado grave após ser em esfaqueado na praça da Velório

Momento em que vítima é socorrida - Crédito: Gabriel Henrique

Um homem de 32 anos foi socorrido em estado grave na manhã deste domingo (23) após ter sido estaqueado na Praça defronte ao velório municipal.

Segundo informações, após ter se envolvido em uma briga com moradores de rua, a vítima conseguiu caminhar até uma farmácia no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Antônio Blanco, onde pediu ajuda.

O Samu foi acionado e encaminhou a unidade de suporte avançado para atendimento do caso.

O homem foi encaminhado com um ferimento grave no abdômen e neste momento está sendo atendido na Santa Casa.

