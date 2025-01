Homem é preso por porte ilegal de arma no Arnon de Mello

Compartilhar no facebook

Na noite de sábado(18), por volta das 20h, uma equipe de Força Tática, durante patrulhamento na Rua Rubens do Amaral, no bairro Arnon de Mello, realizou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o relato policial, o suspeito,, tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi abordado logo em seguida. Durante a busca pessoal, os agentes localizaram um revólver Rossi Inox calibre .22 com numeração além seis munições intactas calibre .22 CBC que estavam no bolso de sua bermuda.

O indivíduo foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos. Após a formalização da prisão em flagrante e a apreensão da arma e munições, foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.518,00, que foi paga, resultando na liberação do suspeito.

