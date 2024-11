Homem é preso após agredir a mãe no Jardim Zavaglia

Na noite desta sexta-feira (15), por volta das 23h30, a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos, na Rua Elza De Santi, no Jardim Zavaglia, em São Carlos, por lesão corporal e ameaça.

A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento familiar. No local, os policiais encontraram o acusado visivelmente alterado, sob efeito de álcool e drogas, empunhando uma faca. Após ordem policial, ele soltou a arma branca.

De acordo com a mãe do suspeito, o filho chegou à residência agressivo, iniciando uma discussão. Durante o desentendimento, ele desferiu um soco em sua face e saiu da casa. Seu pai tentou intervir, mas foi ameaçado de morte pelo rapaz, que retornou pouco depois em posse de uma faca. Durante a abordagem, uma segunda faca foi encontrada no quarto do suspeito.

O acusado possui antecedentes criminais, incluindo nove registros por violência doméstica e um por furto. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante, e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado ratificou o flagrante e determinou o seu recolhimento ao Centro de Triagem.

Leia Também