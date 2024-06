Homem é detido pela GM após furtar vasos do cemitério Santo Antonio de Pádua

SIGA O SCA NO

Suspeito foi detido com dois vasos que teriam sido furtados do cemitério - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira, 14, acusado de furtar vasos que ornamentam túmulos, no cemitério Santo Antonio de Pádua, na Vila Prado.

Após denúncia anônima, uma equipe da GM atendeu a ocorrência e foi notificada que o suspeito teria deixado o local com pressa. Com as características, iniciaram diligências e detiveram o acusado na rua Cel. Leopoldo Prado e em uma mochila localizaram dois vasos.

O suspeito foi detido e encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

