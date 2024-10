Homem é detido pela GCM durante furto a cabos de operadora de telefonia

SIGA O SCA NO

11 Out 2024 - 06h47 Por Marcos Escrivani

Material que seria furtado pelo suspeito - Crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos foi detido por guardas municipais durante uma tentativa de furto, por volta das 22h30 desta quinta-feira, 10, na rua Vicente Pelicano, no Jardim Dona Francisco.

Um vigilante de bairro solicitou apoio da GCM, pois um homem estaria na prática de furto de cabo de operadora de telefonia, No local o suspeito foi abordado com uma quantia de cabo enrolado e outra parte no solo, um alicate, uma tesoura, uma faca e uma mochila.

O material foi apreendido e o acusado, após ser autuado em flagrante por tentativa de furto, foi recolhido ao centro de triagem.

