Homem é detido após tentar furtar consultório odontológico no centro de São Carlos

Crime de roubo foi registrado no plantão policial

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por volta das 3h30 desta quinta-feira, 12, após tentar furtar um consultório odontológico na rua Jesuíno de Arruda, no centro de São Carlos.

Uma equipe da PM foi ao local após ser acionada via Copom e no local, notaram que uma porta de vidro estaria estilhaçada e dentro do imóvel, o suspeito que apresentava ferimento na mão e estaria alterado e mexia em cabos de um monitor.

Indagado pelos PMs, confessou que queria se apossar de bens do estabelecimento para posterior venda e troca por entorpecente.

Diante dos fatos ele foi detido e encaminhado à CPJ, onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto e recolhido ao centro de triagem.

