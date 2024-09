Homem é detido após furtar casa no Jardim Ricetti

SIGA O SCA NO

Os produtos que seriam furtados pelo caso - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 43 anos foi detido na manhã desta quinta-feira, 12, acusado de furtar uma casa na rua Luiz Roher, no Jardim Ricetti.

A PM foi acionada via Copom e no local constatou que a casa estaria desabitada e o suspeito em cima do telhado. Ele soltou uma sacola ao ver a viatura e tentou a fuga, mas foi abordado na rua Marcolino Lopes Barreto, na Vila Monteiro. Ele foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. Na sacola havia objetos que seriam levados pelo acusado.

Leia Também