Homem é acusado falsificar atestado médico em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem está sendo acusado de falsificar um atestado médico em São Carlos. O caso teria ocorrido na madrugada do dia 25 de maio e registrado em boletim de ocorrência na tarde de segunda-feira, 24, na CPJ.

Consta do documento policial que o patrão do acusado teria ligado na UPA Santa Felícia para constatar a veracidade de um atestado médico emitido pela unidade de saúde em nome de um médico. No documento consta assinatura e carimbo do profissional.

Porém, o médico, de 66 anos relatou que a assinatura em questão, bem como o carimbo, seriam falsos, uma vez que nunca atendeu em São Carlos. O caso será investigado.

