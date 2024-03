Homem afirma que 'ex' faz ameaças de expor imagens íntimas em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem, de 65 anos, residente no Jardim Medeiros, afirma que está passando por constrangimentos e que a responsável seria sua ex-mulher, com quem teve relacionamento durante um ano. Hoje, estaria envolvido com outra mulher.

Em boletim de ocorrência feito nesta segunda-feira, 20, na CPJ, disse que o fato teria ocorrido dia 13 do mesmo mês.

Ele disse que sua ex-mulher tem enviado fotos e vídeos íntimos para a atual companheira quando estariam juntos e tais imagens teriam sido feitas sem seu consentimento. Agora, por motivos ignorados, ela diz que fez ameaças que iria divulgar tal material para terceiros, que seriam pessoas conhecidas. O caso será investigado.

