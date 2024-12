Homem acusa ex-namorado de stalking em São Carlos

Compartilhar no facebook

Um homem e 45 anos está acusando seu ex-namorado de stalking (termo em inglês que designa uma forma de violência na qual o sujeito ou sujeitos ativos invadem repetidamente a esfera de privacidade da vítima) em São Carlos.

A vítima formulou queixa na CPJ salientando que o acusado tem feito ameaças via fone e nas redes sociais, causando inconvenientes. Chegou ainda a encaminhar um vídeo íntimo, quando se relacionavam, para uma diretora onde trabalha. De acordo com a vítima, ocorre ainda difamação junto a familiares.

Porém, o que causou temor à vítima e fez com que ela formulasse boletim de ocorrência é que nesta quarta-feira, 18, quando teria ido até Ribeirão Preto com amigos, o acusado teria perseguido e feito ameaças ao entrar no carro de aplicativo onde estava. O caso será investigado pela Polícia Civil, já que a vítima solicitou medida protetiva contra o acusado.

