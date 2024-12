Guardas municipais realizam estágio de qualificação profissional

GMs durante estágio: qualificação e aperfeiçoamento - Crédito: Divulgação

Durante o segundo semestre de 2024, encerrado no início da segunda quinzena de dezembro, foi realizado pela Guarda Municipal de São Carlos, através de seu corpo de instrutores institucionais, o EQP 2024.

A iniciativa é um estágio de qualificação profissional, onde são realizadas atividades que visam atualizar os profissionais, treinando técnicas melhores adequadas atualmente.

Foram realizados treinamentos sobre uso seletivo da força, instrumentos de menor potencial ofensivo, abordagem policial, técnicas de tiro policial e operações de trânsito.

O EQP tem 80h entre aulas teóricas e práticas, contando com 50 disparos de armas de fogo e é uma exigência feita pela legislação brasileira (leis federais 10826/02, 13022/14, 13060/14 e seus decretos regulamentadores) para que a corporação mantenha seu efetivo bem treinado e atualizado sobre a legislação vigente e as técnicas mais modernas, afim de manter o convênio de cooperação técnica com a Polícia Federal para expedição do porte de armas.

Durante os trabalhos do EQP também foi realizado a formação de uma turma em Habilitação em Armas Longas, sendo espingardas de repetição calibre e carabinas semiautomáticas, preparando-os para o emprego adequado e eficiente dessas importantes ferramentas a serviço da segurança pública de nosso município.

