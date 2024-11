Guarda Municipal substitui 40 coletes balísticos

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social realizou na tarde desta terça-feira (19/11), a entrega de 40 coletes balísticos que protegem contra projéteis ou destroços de artefatos militares.



Os coletes novos substituem os antigos que precisam ser trocados a cada 6 anos, o investimento para a aquisição foi de R$ 59.600,00, com verba do Fundo de Segurança.



O comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, ressalta que toda o efetivo da corporação possui coletes balísticos e já existe uma previsão de compra para os novos guardas que forem aprovados no concurso. “Os coletes tem prazo de validade, então a cada período temos que fazer novas compras para substituição, isso vem sendo feito e existe um cronograma de vencimento, hoje mais 40 coletes estão sendo substituídos e com isso temos a quantidade suficiente dentro do prazo de validade para todo o efetivo que é de 146 guardas”.



O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, destaca que cada Guarda Municipal tem seu colete com nível de proteção alto, oferecendo mais segurança no desempenho das suas funções. “Os agentes públicos, principalmente a Guarda Municipal, estão sujeitos a situações muito críticas, por isso a necessidade de ter bons equipamentos de defesa como coletes e armamentos. O município tem investido em coletes com um nível de proteção alto e de uso individual, portanto, cada profissional tem seu próprio colete e isso é muito importante para a proteção do agente”, finaliza o secretário.

O uso de coletes balísticos é essencial para que os profissionais estejam devidamente equipados, pois a proteção balística é fundamental para o desempenho de suas funções, uma vez que suas atividades envolvem riscos inerentes.

