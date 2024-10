Guarda Municipal recebe motos potentes para patrulhamento

Novas motos da GCM -

A Guarda Municipal recebeu nesta quarta-feira (30/10) mais duas motos que serão utilizadas pelo Grupamento de Apoio Motorizado (GAM). Os veículos fazem parte da renovação da frota e foram adquiridas através do Fundo Municipal de Segurança, um investimento de R$ 174 mil. São duas Triumph Tiger 900, totalmente equipadas com tecnologia agregada para uso do grupo especializado da GM.



O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, ressalta que é mais um investimento da Prefeitura na estruturação da Guarda. “São duas motocicletas, com tecnologia agregada, que será utilizada pelo grupo especializado da corporação, agilizando o atendimento, conseguindo ultrapassar algumas barreiras no trânsito, como também no acompanhamento de emergência. A Guarda Municipal auxilia no trânsito e temos indivíduos que acabam furando os bloqueios, não respeitando uma operação e hoje temos uma moto capaz de acompanhar os carros ou outras motocicletas que praticam esse delito”.



Michael Yabuki, comandante da Guarda Municipal, afirma que o patrulhamento ganha mais eficiência com as motos mais potentes, permitindo o patrulhamento em locais de difícil acesso para viaturas, além da agilidade em determinadas ocorrências.

“Essas motocicletas vieram para complementar um patrulhamento que já existe, nós temos 6 motocicletas e agora mais essas duas com mais potência, permitindo uma maior eficiência no serviço prestado à população”.



O chefe de Equipe do Grupamento Motorizado (GAM), Fernando César Napolitano, destaca que a GM ganha mais agilidade e eficiência com motos mais potentes. “Vai proporcionar um serviço de maior qualidade para a população de São Carlos, principalmente em horários de pico no trânsito. As motos também serão utilizadas nas operações que são feitas em conjunto com as demais forças de segurança do município”.



A Guarda Municipal preserva a ordem e a segurança pública em âmbito municipal, e têm a responsabilidade de zelar pelo patrimônio público e garantir a segurança dos cidadãos, prevenindo e combatendo atos ilícitos.

